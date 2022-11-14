Дырявые гривны из Херсона: в Ощаде и Привате рассказали, исчезли ли «фальшивки» из обращения

Освобождение Херсона от оккупантов освежило в памяти украинских медиа историю с дырявыми купюрами, которые распространились по Украине именно из местного отделения Ощадбанка. Деньги из банковских хранилищ, которые работники пытались повредить и таким образом уберечь от оккупантов, все же попали в обращение и наделали немало шума. Однако после информационного бума говорить о дырявых купюрах перестали. Удалось ли изъять из обращения все испорченные деньги, или проблему просто «замяли»?

Как сообщили в крупнейших украинских банках, после августовского скандала с проколотыми 500-гривневыми купюрами такие деньги больше не «всплывали» ни в кассах банков, ни в банкоматах. Хотя в конце лета испорченные гривны обнаруживали в банковских учреждениях и торговых точках десятками, а то и сотнями.

Дело в том, что в Херсонском отделении Ощадбанка неверно выполнили предписания НБУ и, пытаясь испортить купюры, сделали прокол слишком маленького диаметра. Таким образом, визуально брак можно было заметить, однако терминалы его не различали. Следовательно, фальшивые деньги, преимущественно 500-гривневые купюры, распространились по всей стране через терминалы Ibox. Их использовали для оплаты услуг и клали на счета украинских банков. В частности, большое количество таких средств осело на счетах клиентов monobank.

Испорченные деньги принимали даже терминалы ПриватБанка. Чтобы справиться с этой проблемой, терминалы государственного банка пришлось перепрограммировать. В течение определенного времени они вообще не принимали купюр номиналом в 500 грн. Кроме того, в финучреждении предупредили, что будут вызывать полицию каждый раз, как в кассу банка кто-то попытается сдать дырявую банкноту.

Все банки предпринимали разные меры для борьбы с нашествием фальшивок и похоже их усилия увенчались успехом. По состоянию на сегодняшний день ни в Ощаде, ни в Привате не зафиксированы новые случаи появления дырявых гривен. Хотя украинцам все равно стоит быть очень внимательными, снимая наличные в банкоматах и ​​получая сдачу в торговых точках. Ведь в Украине все еще не прекратили свою деятельность фальшивомонетчики. Так что наткнуться на непригодную к использованию купюру можно всегда.