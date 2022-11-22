Увесь грудень «коту під хвіст»: чому астрологи забороняють планувати важливі справи аж до 18 січня

22Справа в тому, що з 30 жовтня Марс перейшов у ретроградну позицію і вийде з неї аж 12 січня. А з 29 грудня до 18 січня нас чекає ще й ретроградація Меркурія.

Астрологи наголошують, що в періоди ретроградності планет не варто починати нічого нового. Особливо це стосується справ пов’язаних з грішми, як то започаткування бізнесу. Також не рекомендується в цей період одружуватися чи вирушати в далеку дорогу. Натоміть краще зайнятися звичайними рутинними справами, налагодити побут, приділити увагу своєму здоров’ю тощо.

Вдалі дні у грудні 2022 року

Відома українська астрологиня Олена Осипенко вважає, що пік ретроградності припаде на грудень, особливо на дати, коли в такому положенні опиняться одночасно і Марс і Меркурій. Всі справи в цей період будуть вирішуватися дуже повільно, тож справді важливі рішення та діяння краще відкласти на потім. Та якщо зробити це неможливо, потрібно обрати для них «правильні» дати:

1 грудня до 13:25;

з 13:40 2-го до 3 грудня;

з 13:40 4-го до 15:09 7 грудня;

з 9:50 9-го до 10 грудня;

13 грудня до 17:54;

з 10:46 14-го до 15 грудня;

21 грудня;

24-го до 14:15;

з 9:30 25-го до 19:00 26 грудня;

з 9:35 27-го до 28 грудня;

29 грудня з 12:36 до 23:59;

з 00:01 30-го до 12:16 31 грудня;

з 19:09 до 23:59 31 грудня.

Невдалі дні у грудні 2022 року

При цьому деякі дні грудня будуть вкрай невдалими для нових починань та неодмінно приведуть до провалу. В ці дні потрібно бути обережними у поводженні з грішми та остерігатися шахраїв. Зокрема:

з 13:25 1-го до 13:40 2 грудня;

4 грудня до 13:40;

з 14:09 7-го до 9:50 9 грудня;

11-12 грудня;

з 17:54 13-го до 10:46 14-го грудня;

16-20 грудня;

22-23 грудня;

з 14:15 24-го до 9:30 25 грудня;

з 19:00 26-го до 9:35 27 грудня;

29-го до 12:36;

30-го до 12:00;

31 грудня з 12:16 до 19:09.

Також астрологиня попередила про новомісяччя, що настане 23 грудня о 12:18. В цей час відкриється вікно для планування подій на наступний місяць. Проте вже о 13:15 це вікно остаточно закриється.