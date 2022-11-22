Увесь грудень «коту під хвіст»: чому астрологи забороняють планувати важливі справи аж до 18 січня
Ретроградний Марс та Меркурій здатні зіпсувати навіть найкращу ідею та привести успішний стартап до остаточного краху.
22Справа в тому, що з 30 жовтня Марс перейшов у ретроградну позицію і вийде з неї аж 12 січня. А з 29 грудня до 18 січня нас чекає ще й ретроградація Меркурія.
Астрологи наголошують, що в періоди ретроградності планет не варто починати нічого нового. Особливо це стосується справ пов’язаних з грішми, як то започаткування бізнесу. Також не рекомендується в цей період одружуватися чи вирушати в далеку дорогу. Натоміть краще зайнятися звичайними рутинними справами, налагодити побут, приділити увагу своєму здоров’ю тощо.
Вдалі дні у грудні 2022 року
Відома українська астрологиня Олена Осипенко вважає, що пік ретроградності припаде на грудень, особливо на дати, коли в такому положенні опиняться одночасно і Марс і Меркурій. Всі справи в цей період будуть вирішуватися дуже повільно, тож справді важливі рішення та діяння краще відкласти на потім. Та якщо зробити це неможливо, потрібно обрати для них «правильні» дати:
- 1 грудня до 13:25;
- з 13:40 2-го до 3 грудня;
- з 13:40 4-го до 15:09 7 грудня;
- з 9:50 9-го до 10 грудня;
- 13 грудня до 17:54;
- з 10:46 14-го до 15 грудня;
- 21 грудня;
- 24-го до 14:15;
- з 9:30 25-го до 19:00 26 грудня;
- з 9:35 27-го до 28 грудня;
- 29 грудня з 12:36 до 23:59;
- з 00:01 30-го до 12:16 31 грудня;
- з 19:09 до 23:59 31 грудня.
Невдалі дні у грудні 2022 року
При цьому деякі дні грудня будуть вкрай невдалими для нових починань та неодмінно приведуть до провалу. В ці дні потрібно бути обережними у поводженні з грішми та остерігатися шахраїв. Зокрема:
- з 13:25 1-го до 13:40 2 грудня;
- 4 грудня до 13:40;
- з 14:09 7-го до 9:50 9 грудня;
- 11-12 грудня;
- з 17:54 13-го до 10:46 14-го грудня;
- 16-20 грудня;
- 22-23 грудня;
- з 14:15 24-го до 9:30 25 грудня;
- з 19:00 26-го до 9:35 27 грудня;
- 29-го до 12:36;
- 30-го до 12:00;
- 31 грудня з 12:16 до 19:09.
Також астрологиня попередила про новомісяччя, що настане 23 грудня о 12:18. В цей час відкриється вікно для планування подій на наступний місяць. Проте вже о 13:15 це вікно остаточно закриється.
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