Названы несколько знаков, для которых конец недели обернется сплошной катастрофой

Появился гороскоп, который будет актуален до конца этой недели с воскресеньем включительно. Сразу нескольким знакам Зодиака стоит очень поберечь себя и свои нервы. Дело в том, что вам безумно не будет везти. Вы превратитесь в сплошную катастрофу. Вам не повезет во всех сферах жизни. Радует только одно – это короткий период, который скоро закончится, но стоит пройти его очень достойно и терпеливо.

Овен

Очень много проблем возникнет именно на работе. Вы ничего не будете успевать, вас все будут нервировать и вгонять в стресс. Не стоит делать поспешных решений, а тем более задумываться об увольнении. Вы потом сильно об этом пожалеете. В личной жизни тоже будет не все хорошо. Возможны проблемы с любимым человеком. А еще есть риск попасть в ДТП, или же поломать автомобиль.

Телец

Вы можете потерять большую сумму денег из-за банальной неосторожности. Не берите кредиты, откажитесь от инвестиций и непонятных партнерств. Кроме этого возможны всевозможные незапланированные расходы. Например, из-за поломки техники, болезни или других непредсказуемых ситуаций.

Дева

У вас целый букет неприятностей. Во-первых есть риски для вашего здоровья и даже жизни, и будьте осторожны за рулем. Во-вторых, есть риск подпортить отношения с близкими, это может быть любимый человек или мама. Также вы можете потерять хорошую репутацию или хорошее отношение руководства. В общем, неделя будет явно не вашей.

Козерог

У вас будет много проблем на работе. Это дополнительные задачи, которые на вас будут сваливаться отовсюду. Возможны конфликты с сотрудниками и руководством. Кроме этого, сохраните свое здоровье и уделите внимание хроническим болячкам, если таковые есть. Старые недуги могут обостриться.