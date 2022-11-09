Названо кілька знаків, для яких кінець тижня обернеться суцільною катастрофою

З’явився гороскоп, який буде актуальний до кінця цього тижня з неділею включно. Одразу кільком знакам Зодіаку варто дуже поберегти себе та свої нерви. Річ в тім, що не щаститиме шалено. Ви перетворитеся в суцільну катастрофу. Вам не щаститиме у всіх сферах життя. Тішить лише одне — це короткий період, який скоро закінчиться, але варто пройти його дуже достойно і терпляче.

Овен

Дуже багато проблем виникне саме на роботі. Ви нічого не будете встигати, вас всі будуть нервувати і вганяти в стрес. Не варто робити поспішних рішень, а тим паче задумуватись про звільнення. Ви потім сильно про це пошкодуєте. В особистому житті теж буде не все гаразд. Можливі проблеми з коханою людиною. А ще є ризик потрапити в ДТП, або ж поламати автомобіль.

Телець

Ви можете втратити велику суму грошей через банальну необережність. Не беріть кредитів, відмовтесь від інвестицій та незрозумілих партнерств. Крім цього можливі різноманітні незаплановані витрати. Наприклад, через поломки техніки, недуги чи інші непередбачувані ситуації.

Діва

У вас цілий букет неприємностей. По-перше є ризики для вашого здоров’я і навіть життя, тож будьте обережними за кермом. По-друге, є ризик зіпсувати стосунки з близькими, це може бути кохана людина або мама. Також, ви можете втратити хорошу репутацію або гарне відношення керівництва. Загалом, тиждень буде явно не вашим.

Козоріг

У вас буде багато неприємностей на роботі. Це додаткові задачі, які на вас звалюватимуться звідусіль. Також можливі конфлікти з співробітниками та керівництвом. Крім цього побережіть своє здоров’я та приділіть увагу хронічним болячкам, якщо такі є. Старі недуги можуть загостритися.