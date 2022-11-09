Украинец выручил $500 за 1 копейку: как распознать клад в своем кошельке

Украинец продал монету номиналом 1 копейка почти за полтысячи долларов. За уникальный денежный знак на одном из украинских онлайн-аукционов торговались десятки коллекционеров. Что же особенного они увидели в обычной оборотной копейке?

1 копейка 1992 года выпуска, которой еще недавно украинцы рассчитывались за покупки, оказалась крайне редкой. Она относится к типу 1.35АА и отличается от других ступенчатой ​​верхушкой листа на аверсе, а также мелкими ягодками калины на реверсе.

В самом подробном каталоге отечественных монет «Стандартные монеты Украины 1992-2014» авторства И. Коломийца указано, что 1 копейку разновидности 1.35АА можно встретить раз на 30 тысяч экземпляров. Неудивительно, что «с молотка» она ушла за 17 556 грн.

Высокую цену монеты объясняет и то, что сейчас ее практически невозможно приобрести. Такой экземпляр даже на самых крупных аукционах страны появляется очень редко. Последний раз за монету указанного типа украинские коллекционеры имели возможность поторговаться еще 3 года назад. В 2019 году с онлайн-аукциона было продано три таких копейки, и с тех пор в продаже они больше не появлялись.

По данным профильного сайта monety.in.ua 1 копейка разновидности 1.35АА отчеканеная в 1992 году оценивается по меньшей мере в 11 тыс. грн. Максимальная же ее стоимость – около 15 тыс. грн. Но, как видим, это еще не предел. Ведь предприимчивому украинцу за свой экземпляр удалось выторговать 17,5 тыс. грн.

Эксперты в области нумизматики утверждают, что найти ценную копейку в своем кошельке может каждый. Главное – суметь распознать что у вас в руках сокровище. Ведь даже профессионалы часто путают копейку разновидности 1.35АА с более дешевыми 1.31АА или 1.35АЭ. Поэтому прежде чем выставлять свою монету на продажу, стоит проконсультироваться касательно ее стоимости с профильным специалистом или хотя бы свериться с каталогом.