У Приват24 з’явилася довгоочікувана послуга: вона значно спростить життя українцям

Державний ПриватБанк в черговий раз оновив додаток Приват24. Головню особливістю, що відрізняє нову версію банківського застосунку від старої, є видозмінена процедура ідентифікації нових клієнтів. Що це означає?

Відтепер реєструючись у додатку користувач зможе завантажити всі свої персональні документи із додатку «Дія». У прес-службі Привату стверджують, що така система значно спростить та прискорить процедуру ідентифікації. Після того, як всі необхідні документи «підтягнуться» в Приват24, користувачу залишиться лише відкрити digital-карту, і можна буде починати користування додатком.

Для порівняння в старій версії Приват24 всі документи клієнтам доводилося завантажувати вручну. Паспорт, ідентифікаційний код й інші документи фотографували та додавати у спеціальному розділі додатку. Причому зробити це було не так просто, адже фото мало бути чітким, без обрізаних країв та інших дефектів.

До речі завантажувати документи клієнтам доводилося не лише під-час реєстрації в додатку, а й при актуалізації своїх даних. Це було доволі клопітно та потребувало чимало часу. Тож не дивно що розробники банківського додатку так пишаються новою опцією завантаження персональних документів з «Дія».

У новій версії Приват24 з’явилася ще одна корисна послуга. Тепер за допомогою мобільного застосунку українці можуть оформити кредит на житло за державною програмою «єОселя» всього під 3% річних. Для цього потрібно виконати наступні дії:

Зайти в меню «Сервіси». Обрати зі списку пункт «Кредити», а далі опцію «Житло в кредит». Відкриється перелік доступних у програм кредитування, одна з яких – державна програма «єОселя». Тут користувач може ознайомитися з деталями кредитування та розрахувати суму іпотеки, попередньо зазначивши розмір першого внеску та термін погашення боргу.

Нагадаємо, що для користування новими опціями потрібно перш за все оновити Приват24 до останньої версії. При черговій ідентифікації в додатку користувачу прийде відповідне сповіщення із пропозицією встановити нову версію додатку через Google Play або App Store, в залежності від операційної системи його смартфона.