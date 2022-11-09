Пенсионеры могут оформить по три года стажа до уже имеющегося: что нужно сделать?

В Украине оформить пенсию возможно только при наличии необходимого пенсионного возраста и стажа. По состоянию на 2022 год, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь 60 лет и 29 лет стажа. При этом в 2023 году это будет уже 30 лет. Так стаж будет расти на один год до 2028 года включительно. Это обусловлено обновленной пенсионной реформой. В этой связи многим пенсионерам придется работать до 63 и даже 65 лет. И вот стало известно, что некоторые мужчины могут получить дополнительные три года стажа, и соответственно не волноваться, хватит ли им наработанного на момент 60-летия.

Речь о тех, кто находился в декрете

Во многих семьях, в декретный отпуск уходит мужчина. Период ухода за ребенком считается страховым стажем, но есть ряд условий.

“Период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть отнесен к страховому стажу, если информация о факте ухода предоставлена ​​органами соцзащиты в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины. Проверить это можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда”, – говорится в одной из публикаций ПФУ.



Если даже с этим период страхового стажа не хватает, есть возможность получать социальную помощь. Для этого нужно иметь минимум 15 лет стажа. Выплата по состоянию на 2022 год составляет около 2000 гривен, и ее начисление пересматривают каждые 6 месяцев анализируя материальное положение получателя. Потому что, если, например, лицо имеет недвижимость, пассивный доход, или совершало крупные покупки и т.п., то выплата прекращается.

В декабре перечислят минимальные и максимальные пенсии

В декабре вырастет размер прожиточного минимума и в этой связи возрастут минимальные и максимальные пенсии. Первая увеличится на 66 гривен, а вторая на 660. Следующий перерасчет произойдет уже в марте, когда придет время ежегодной индексации. Что касается доплат, то их не будет до конца 2023 года. Размер пенсий и зарплат также заморожен на год из-за сложной экономической ситуации в стране.