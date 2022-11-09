Пенсіонери можуть оформити три роки стажу до вже наявного: що треба зробити?

В Україні оформити пенсію можливо лише за умови наявності необхідного пенсійного віку та стажу. Станом на 2022 рік, щоб вийти на пенсію треба мати 60 років і 29 років стажу. Причому у 2023 році це буде вже 30 років. І так стаж зростатиме на один рік до 2028 року включно. Це зумовлено оновленою Пенсійною реформою. У зв’язку з цим багатьох пенсіонерам доведеться працювати до 63 і навіть 65 років.І от стало відомо, що деякі чоловіки можуть отримати додаткових три роки стажу, і відповідно не хвилюватися, чи вистачить їм напрацьованого на момент 60-річчя.

Мова про тих хто перебував у декреті

В багатьох сім’ях, в декретну відпустку йде чоловік. Період догляду за дитиною рахується, як страховий стаж, але є ряд умов.

“Період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути віднесений до страхового стажу, якщо інформація про факт догляду надана органами соцзахисту до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Перевірити це можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду”, – йдеться в одній з публікацій ПФУ.

Якщо ж навіть з цим період страхового стажу не вистачає, є можливість отримувати соціальну допомогу. Для цього треба мати мінімум 15 років стажу. Виплата станом на 2022 рік становить майже 2000 гривень, і її нарахування переглядають кожних 6 місяців аналізуючи матеріальне становище отримувача. Тому що, якщо наприклад, особа має нерухомість, пасивний дохід, чи здійснювала великі покупки тощо, то виплата припиняється.

В грудні перерахують мінімальні та максимальні пенсії

В грудні зросте розмір прожиткового мінімуму і у зв’язку з цим зростуть мінімальні та максимальні пенсії. Перша збільшиться на 66 гривень, а друга на 660. Наступний перерахунок трапиться вже у березні, коли прийде час щорічної індексації. Щодо доплат то їх не буде до кінця 2023 року. Розмір пенсій та зарплат також заморожено на рік, через складну економічну ситуацію в країні.