Стало известно, кто в Украине получает минимальную пенсию в размере 10 000 грн, и как иметь столько же

В Украине минимальная пенсия составляет чуть более 2000 грн. Есть определенный процент украинцев, получающих максимальную пенсию в размере более 20 000 гривен. Есть и те, кому ежемесячно приходит 5000-10 000 грн, но это уже считается выплатой среднего размера. Есть ряд украинцев, получающих минимальную пенсию в размере 10 000 гривен, но от Польши. Только в сентябре польскую пенсию получило 3276 граждан и их количество постоянно растет. Кто претендует на эту выплату? Рассказываем.

Ежегодно польскую пенсию оформляет 200 и больше украинцев

Для того чтобы получать польскую пенсию, нужно иметь стаж наработанный в польских компаниях или предприятиях. Речь не о нелегальном труде, где зарплата издавалась в конвертах. А о легальном и официальном трудоустройстве, где за работника уплачивались налоги.



По закону, украинцы, работавшие длительное время в Польше, имеют право получать оттуда выплаты. Такой закон был принят в 2012 году, но с началом войны этот проект приобрел обновленное значение. Все, кто сейчас находится в Польше, претендуют на польскую пенсию, даже при минимальных взносах в налоговую систему.

В общем, стаж нужно иметь следующий:

20 лет для женщин. 25 лет для мужчин.

Что касается пенсий, то минимальная выплата составляет 1338,44 злотых (10460 гривен), а в 2023 году составит 1588,44 злотых (12415 гривен).

Также стоит знать, что если вы периодически работали в Украине и Польше, то имеете право на начисление пенсии в обеих странах. Например, даже если в Польше вы официально работали всего 1 или 2 года, то все равно можете рассчитывать на выплату, правда, какой будет ее сумма спрогнозировать трудно.