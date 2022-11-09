Стало відомо, хто в Україні отримує мінімальну пенсію розміром у 10 000 грн, та як мати стільки ж

В Україні мінімальна пенсія становить трішки більше ніж 2000 грн. Є певний відсоток українців, які отримують максимальну пенсію у розмірі понад 20 000 гривень. Є й ті, кому щомісяця приходить 5000-10 000 грн, але це вже рахується, як виплата середнього розміру. Та є й ряд українців, що отримують мінімальну пенсію у розмірі 10 000 гривень, але від Польщі. Лише у вересні польську пенсію отримало 3 276 громадян і їх кількість постійно зростає. Хто претендує на цю виплату? Розповідаємо.

Щороку польську пенсію оформлює 200 і більше українців

Для того, щоб отримувати польську пенсію потрібно мати стаж напрацьований у польських компаніях, чи підприємствах. Мова не про нелегальну працю, де зарплата видавалася в конвертах. А про легальне та офіційне працевлаштування, де за працівника сплачувалися податки.

За законом, українці, які працювали тривалий час у Польщі мають право отримувати звідти виплати. Такий закон було ухвалено у 2012 році, але з початком війни цей проект набув оновленого значення. Всі хто зараз перебуває в Польщі претендують на польську пенсію, навіть за мінімальних внесків в податкову систему.

А загалом, стаж потрібно мати наступний:

20 років для жінок. 25 років для чоловіків.

Щодо пенсій, то наразі мінімальна виплата становить 1338,44 злотих (10460 гривень), а у 2023 році становитиме 1588,44 злотих (12415 гривень).

Також, варто знати, що якщо ви періодично працювали в Україні та Польщі, то маєте право на нарахування пенсії в обох країнах. Наприклад, навіть якщо в Польщі ви офіційно працювали лише 1 чи 2 роки, то все одно можете розраховувати на виплату, щоправда якою буде її сума спрогнозувати важко.