Что нужно купить каждому украинцу до наступления холодов: подробный список
В этом году все говорят, что будет очень тяжелая зима. Все потому, что на данный момент уже повреждено до 40% объектов инфраструктуры. Известно, что россияне и дальше будут пускать ракеты и дроны по ТЭЦ, поэтому света, а значит и отопление может регулярно не быть. Чтобы пережить эту зиму в более или менее комфортных условиях, каждому украинцу следует подготовиться. В списке, который предоставляют эксперты, есть вещи, ориентированные на широкую целевую аудиторию. То есть, и на тех у кого есть финансовая возможность купить абсолютно все, да и на тех, кто может запастись только разнообразными недорогими безделушками.
Список того, что точно не будет лишним
Конечно идеально, если вы приобретете генератор, но будем реалистами. Не каждый имеет возможность совершить такую дорогую покупку, и не каждый имеет возможность потом покупать регулярно горючее к этому генератору, которое тоже стоит недешево.
В таком случае эксперты настоятельно рекомендуют купить следующие вещи:
- Компактные газовые плиты на одну конфорку и газовый баллон. Особенно это касается тех, у кого электроплита.
- Павербанк, чтобы иметь всегда заряженный телефон.
- Сухой спирт и свечи.
- Портативные солнечные панели.
- Фонарики.
- Электропростыни.
- Разнообразные обогреватели, кому какой по карману.
- Батарейки (их чем больше тем лучше).
- Уголь, дрова и мангал, если придется приготовить еду во дворе.
- Термобелье, шерстяные носки, теплые пледы и теплая флисовая домашняя одежда.
Причем покупать все это стоит уже, когда спрос еще не достиг своего апогея. Он и так повышен, но за счет того, что в западных областях свет выключают еще совсем редко, местные жители еще не слишком активно все скупают. Худшая ситуация в Киеве и области и на Востоке страны. А вот если регулярные отключения начнутся по всей Украине без исключения, тогда спрос и цены будут расти в геометрической прогрессии.
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