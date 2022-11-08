Что нужно купить каждому украинцу до наступления холодов: подробный список

В этом году все говорят, что будет очень тяжелая зима. Все потому, что на данный момент уже повреждено до 40% объектов инфраструктуры. Известно, что россияне и дальше будут пускать ракеты и дроны по ТЭЦ, поэтому света, а значит и отопление может регулярно не быть. Чтобы пережить эту зиму в более или менее комфортных условиях, каждому украинцу следует подготовиться. В списке, который предоставляют эксперты, есть вещи, ориентированные на широкую целевую аудиторию. То есть, и на тех у кого есть финансовая возможность купить абсолютно все, да и на тех, кто может запастись только разнообразными недорогими безделушками.

Список того, что точно не будет лишним

Конечно идеально, если вы приобретете генератор, но будем реалистами. Не каждый имеет возможность совершить такую ​​дорогую покупку, и не каждый имеет возможность потом покупать регулярно горючее к этому генератору, которое тоже стоит недешево.

В таком случае эксперты настоятельно рекомендуют купить следующие вещи:

Компактные газовые плиты на одну конфорку и газовый баллон. Особенно это касается тех, у кого электроплита. Павербанк, чтобы иметь всегда заряженный телефон. Сухой спирт и свечи. Портативные солнечные панели. Фонарики. Электропростыни. Разнообразные обогреватели, кому какой по карману. Батарейки (их чем больше тем лучше). Уголь, дрова и мангал, если придется приготовить еду во дворе. Термобелье, шерстяные носки, теплые пледы и теплая флисовая домашняя одежда.

Причем покупать все это стоит уже, когда спрос еще не достиг своего апогея. Он и так повышен, но за счет того, что в западных областях свет выключают еще совсем редко, местные жители еще не слишком активно все скупают. Худшая ситуация в Киеве и области и на Востоке страны. А вот если регулярные отключения начнутся по всей Украине без исключения, тогда спрос и цены будут расти в геометрической прогрессии.