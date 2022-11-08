Що потрібно купити кожному українцю до настання холодів: детальний список

Цього року всі говорять, що буде дуже важка зима. Все через те, що на даний момент вже пошкоджено до 40% об’єктів інфраструктури. Відомо, що росіяни й надалі пускатимуть ракети та дрони по ТЕЦ, тож світла, а відтак й опалення може регулярно не ставати. Щоб пережити цю зиму в більш менш комфортних умовах, кожному українцю варто підготуватися. В переліку, який надають експерти є речі зорієнтовані на широку цільову аудиторію. Тобто, і на тих в кого є фінансова можливість купити абсолютно все, так і на тих, хто може запастися лише різноманітними недорогими дрібничками.

Перелік того, що точно не буде зайвим

Звісно ідеально якщо ви придбаєте генератор, але будьмо реалістами. Не кожен має можливість зробити таку дорогу покупку, і не кожен має можливість потім купувати регулярно пальне до цього генератора, яке теж коштує недешево.

В такому випадку експерти наполегливо радять купити наступні речі:

Компактні газові плити на одну ко н форку і газовий балон. Особливо це стосується тих, в кого електроплита. Павербанк, щоб мати завжди заряджений телефон. Сухий спирт і свічки. Портативні сонячні панелі. Ліхтарики. Електропростирадла. Різноманітні обігрівачі, кому який по кишені. Батарейки (їх чим більше тим краще). Вугілля, дрова та мангал, якщо доведеться приготувати їжу на дворі. Термобілизна, вовняні шкарпетки, теплі пледи і теплий флісовий домашній одяг.

Причому купувати все це варто вже, коли попит ще не досягнув свого апогею. Він й так підвищений, але за рахунок того, що б західних областях світло вимикають ще зовсім рідко, місцеві мешканці ще не надто активно все скуповують. Найгірша ситуація в Києві та області і на Сході країни. А от, якщо регулярні відключення почнуться по всій Україні без виключення, тоді попит як і ціни зростатимуть в геометричній прогресії.