Значительно больше мужчин смогут получить отсрочку от мобилизации: готовят новый закон

Мобилизация продолжается и повестки все еще вручают не только служившим, но и кому-либо в возрасте от 18 до 60 лет без ограничений по состоянию здоровья и другим обстоятельствам. Пока в Правительстве уверяют, массовой мобилизации нет и в ближайшее время потребности в ней не будет. Более того, хотят ввести обновление и ввести новый законопроект, согласно которому на отсрочку будет претендовать значительно большее количество украинцев. О ком речь?

Речь о студентах, преподавателях и других получающих образование

В начале мобилизации была информация, что студентов и преподавателей не будут мобилизовать. Мол, потому что Украине нужны квалифицированные специалисты в разных отраслях. Отрывать людей от обучения нельзя и нужно обязательно дать каждому возможность учиться и получить диплом. Буквально несколько недель назад риторика изменилась и студенты оказались среди тех, кому тоже могут дать повестку. И вот сейчас снова перемены. Соискателей профессионального образования и высшего образования, студентов высших учебных заведений, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов хотят освободить от мобилизации на законодательном уровне.



“Законопроект призван устранить дискриминацию вышеупомянутой категории граждан в нормативных актах. Принятие законопроекта позволит устранить существующие проблемы в законодательстве и будет способствовать сохранению научно-технического потенциала государства и кадровой базы специалистов“, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь студентам нельзя выезжать за границу

С 14 сентября студентам не разрешают пересекать границу украинским студентам иностранных ВУЗов. Но есть ряд исключений.

“Уезжать могут получатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, которые на время объявления мобилизации находились на территории Украины, и не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучение“, – отметили в ГНСУ.