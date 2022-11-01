Неожиданно в декабре будет еще одно повышение пенсий: кое-кому досчитают по 660 грн

Ранее в Пенсионном Фонде заявили, что в октябре произошло последнее повышение пенсий в этом году. И не только в этом, но и в течение всего 2023 года. Мол из-за критичного дефицита бюджета планировать перерасчеты просто недопустимо. И пенсии и зарплаты будут заморожены как минимум до октября 2023 года. Но на днях появилась информация, что будет еще один перерасчет в декабре. Некоторым в его рамках пенсию повысят сразу на 660 гривен.

Речь о росте прожиточного минимума

В декабре вырастет размер прожиточного минимума и в этой связи будет перечислена максимальная и минимальная пенсии. Первая вырастет на 660 гривен и составит 20930 грн, а вторая вырастет на 66 гривен и составит 2093 гривны. Кроме этого, несколько иные пенсии установлены для отдельных категорий населения. Это возрастная категория до 70 лет со всем необходимым стажем, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин будет получать минимум 2500 грн. Если стажа недостаточно, то размер пенсии будет вычисляться исходя из имеющегося стажа и суммы 2500.

Некоторым 70-летним пенсии повысят в ноябре

В октябре прошел перерасчет пенсий для возрастной категории 70-75 лет. Им досчитали по 300 гривен к основной выплате. Но опять же деньги придут только тем, у кого есть необходимый стаж. Кроме этого, есть еще один нюанс. Если вам исполнилось 70 лет в конце октября, доплата может поступить на счет уже в ноябре. Дело в том, что эта надбавка не исчисляется с 1 октября по умолчанию, а от даты исполнения 70 лет. Если же на деньги вы точно претендуете, но они не пришли, тогда следует обратиться в отделение Пенсионного Фонда по месту жительства и написать заявление по образцу, который вам там предоставят.