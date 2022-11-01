Неочікувано в грудні буде ще одне підвищення пенсій: декому дорахують по 660 грн

Раніше в Пенсійному Фонді заявляли, що в жовтні відбулося останнє підвищення пенсій в цьому році. І не лише в цьому, а й протягом всього 2023 року. Мовляв через критичний дефіцит бюджету планувати перерахунки просто недопустимо. І пенсії і зарплати будуть замороженими, як мінімум до жовтня 2023 року. Але днями з’явилася інформація, що буде ще один перерахунок в грудні. Декому в його рамках пенсію підвищать одразу на 660 гривень.

Мова про ріст прожиткового мінімуму

В грудні зросте розмір прожиткового мінімуму і у зв’язку з цим буде перераховано максимальну та мінімальну пенсії. Перша зросте на 660 гривень і становитиме 20 930 грн, а друга зросте на 66 гривень і становитиме 2 093 гривні. Крім цього трохи інші пенсії встановлено для окремих категорій населення. Це вікова категорія до 70 років з всім необхідним стажем, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, отримуватиме мінімум 2500 грн. Якщо стажу недостатньо, то розмір пенсії вираховуватимуть виходячи з наявного стажу і суми 2500.

Деяким 70 річним пенсії підвищать в листопаді

В жовтні відбувся перерахунок пенсій для вікової категорії 70-75 років. Їм дорахували по 300 гривень до основної виплати. Але знову ж гроші прийдуть лише тим в кого є необхідний стаж. Крім цього є ще один нюанс. Якщо вам виповнилося 70 років наприкінці жовтня, то доплата може поступити на рахунок вже у листопаді. Річ в тім, що ця надбавка не нараховується з 1 жовтня за замовчуванням, а від дати виповнення 70 років. Якщо ж на гроші ви точно претендуєте але вони не прийшли, тоді варто звернутися у відділення Пенсійного Фонду за місцем проживання та написати заяву за зразком, який вам там нададуть.