Бесплатный Интернет и звонки: “Киевстар” отменил плату за услуги для некоторых абонентов

Мобильный оператор “Киевстар” сообщил отличную новость для жителей деоккупированных территорий. Компания уже начинает активный ремонт разрушенной инфраструктуры, чтобы вернуть людям мобильную связь и Интернет. Более того, жители освобожденных территорий могут пользоваться всеми услугами совершенно бесплатно. Сюда включено и использование Интернета, телефонные звонки причем и на другие мобильные операторы тоже. Сколько времени за пакеты не придется платить, оператор не сообщает.

В настоящее время связь вернули во многие населенные пункты

Известно, что станции уже были отремонтированы в таких населенных пунктах, как Острое и Кураховка Донецкой области, а также Кондрашовка, Боровая и Вильча Харьковской области. Кроме этого компания строит новые станции, и только с начала полномасштабного вторжения было построено 439 новых станций 4G и модернизировано 6,2 тысяч действующих. В компании заявили, что сохранили все номера за находившимися в оккупации клиентами. Кроме этого, благодаря услуге национальный роуминг преимуществами “Киевстара” могут пользоваться и клиенты других операторов, которые пока остаются без связи.

В Минцифре объяснили, может ли исчезнуть связь и Интернет из-за постоянных обстрелов

Оккупанты регулярно обстреливают критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии. Во многих регионах вместе со светом исчезает связь и Интернет, потому что башни не имеют резервных источников питания и генераторов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сейчас они активно работают над этим. В течение месяца должна быть создана новая сеть точек доступа, которая будет работать в любых условиях. Также, специалисты уже работают у многих башен, обустраивая их специальными аккумуляторами и станциями от компании Tesla, которые способны накапливать энергию.