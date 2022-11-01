Безкоштовний Інтернет і дзвінки: “Київстар” скасував плату за послуги для деяких абонентів

Мобільний оператор “Київстар” повідомив чудову новину для мешканців деокупованих територій. Компанія вже починає активний ремонт зруйнованої інфраструктури, щоб повернути людям мобільний зв’язок та інтернет. Ба більше, мешканці звільнених територій можуть користуватися всіма послугами цілком безкоштовно. Сюди включено й користування Інтернетом, телефонні дзвінки причому й на інші мобільні оператори теж. Скільки часу за пакети не доведеться платити, оператор не повідомляє.

Наразі зв’язок повернули у багато населених пунктів

Відомо, що станції вже відремонтували у таких населених пунктах, як Гостре та Курахівка Донецької області, а також Кіндрашівка, Борова та Вільча Харківської області. Крім цього компанія будує нові станції, і лише від початку повномасштабного вторгнення було збудовано 439 нових станцій 4G та модернізовано 6,2 тисячі діючих. В компанії заявили, що зберегли всі номери за клієнтами, які перебували в окупації. Крім цього завдяки послузі національний роумінг перевагами “Київстару” можуть користуватися й клієнти інших операторів, які поки що залишаються без зв’язку.

В Мінцифри пояснили, чи може зникнути зв’язок та Інтернет через постійні обстріли

Окупанти регулярно обстрілюють критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії. В багатьох регіонах разом зі світлом зникає й зв’язок та Інтернет, тому що вежі не мають резервних джерел живлення та генераторів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що наразі вони активно над цим працюють. Протягом місяця має бути створена нова мережа точок доступу, яка буде працювати за будь-яких умов. Також, спеціалісти вже працюють біля багатьох веж, облаштовуючи їх спеціальними акумуляторами та станціями від компанії Tesla, які здатні накопичувати енергію.