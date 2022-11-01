Куриные яйца могут надолго исчезнуть с прилавков: что происходит?

В последнее время украинцев сильно удивляет цена куриных яиц. В некоторых торговых сетях она уже достигла отметки в 80-90 гривен за десяток. Эксперты говорят, что на это есть ряд причин. Это и смена сезонов, а в холодное время года куры несутся меньше. Это и дорогостоящая электроэнергия за счет чего предприятия прекращают работу. Это и уничтоженные птицефермы в регионах, где продолжаются тяжелые бои. Но высокая цена – это не единственная проблема. Хуже то, что скоро яйца могут совсем исчезнуть с прилавков. Такие предположения уже высказали представители данного бизнеса.

В Украине не хватает молодых кур

Предприятия не могут обновить поголовье кур, и это большая проблема. Это между прочим еще одна веская причина, почему яйца так подорожали. Об этом средствам массовой информации рассказал владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

“Поголовье стареет – когда наш инкубатор был на оккупированной территории, мы не могли завести родительское поголовье и инкубировать яйцо. Сейчас курица умирает. Мы держим старых кур, чтобы на рынке не было еще большего дефицита. Если не восстановить поголовье , в следующем году произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет“, заявил Бахматюк.



Также он добавил, что продуктивность курицы напрямую зависит от ее возраста, и чем старше куры тем меньше они несут яиц.

Еще одним ударом по отрасли стали регулярные обстрелы птицефабрики Феникс расположенной в Славянском районе. Каждый день она выдавала по полмиллиона яиц, которые сразу же разъезжались по всей территории Украины. В настоящее время оккупанты регулярными обстрелами уничтожили более 800 000 кур всех возрастов.

“Россияне бомбили птичник, пока не уничтожили буквально все. Перебили коммуникации, разбили оборудование – и, соответственно, погибли все птицы”, – заявила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Пока неизвестно, какие убытки понесла фабрика, но только кур убито на более чем 120 миллионов гривен.