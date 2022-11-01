Курячі яйця можуть надовго зникнути з прилавків: що відбувається?

Останнім часом українців сильно дивує ціна курячих яєць. В деяких торгових мережах вона вже досягла позначки у 80-90 гривень за десяток. Експерти кажуть, що на це є цілий ряд причин. Це і зміна сезонів, а в холодну пору року кури несуться менше. Це і дорога електроенергія за рахунок чого підприємства припиняють роботу. Це і знищені птахоферми в регіонах де тривають важкі бої. Та висока ціна — це не єдина проблема. Гірше те, що незабаром яйця можуть зовсім зникнути з прилавків. Такі припущення вже висловили представники даного бізнесу.

В Україні бракує молодих курей

Підприємства не можуть оновити поголів’я курей і це велика проблема. Це між іншим ще одна вагома причина, чому яйця так подорожчали. Про це засобам масової інформації розповів власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

“Поголів’я старіє – коли наш інкубатор був на окупованій території, ми не могли завести батьківське поголів’я та інкубувати яйце. Зараз курка вмирає. Ми тримаємо старих курей, щоб на ринку не було ще більшого дефіциту. Якщо не відновити поголів’я, то наступного року відбудеться ще більша катастрофа. Яєць не буде“, заявив Бахматюк.

Також він додав, що продуктивність курки напряму залежить від її віку, і чим старші кури тим менше вони несуться.

Ще одним ударом по галузі стали регулярні обстріли птахофабрики “Фенікс” розташованої у Слов’янському районі. Щодня вона видавала по пів мільйона яєць, які одразу ж роз’їжджалися по всій території України. Наразі окупанти регулярними обстрілами знищили понад 800 000 курей різного віку.

“Росіяни бомбили пташник доти, доки не знищили буквально все. Перебили комунікації, розбили обладнання – і, відповідно, загинули всі птахи“, – заявила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

Поки що невідомо, яких збитків зазнала фабрика, але одних лише курей вбито на понад 120 мільйонів гривень.