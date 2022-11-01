Стало известно, будет ли в Украине связь и Интернет в случае дальнейших обстрелов инфраструктуры

В последнее время россияне активно обстреливают критическую инфраструктуру. Оккупанты хотят, чтобы Украина осталась без электроэнергии, а в результате без света в домах, и как следствие без Интернета. И это действительно глобальная проблема, ведь связь и Интернет действительно во многих регионах исчезают вслед за светом. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что они активно работают над этой проблемой и уже нашли решение.

В Украине создадут новую сеть точек доступа

Пока в Украине очень много башен не имеют генераторов и источников резервного питания. Без них нет смысла даже в терминалах Старлинк, которых в стране насчитывается около 20 000 единиц. Федоров отметил, что специалисты занимаются экстренным подключением многих башен к аккумуляторным блокам и генераторам. В ближайших планах создать сеть точек доступа, которая будет работать даже в условиях блэкаута. Помимо Старлинков и генераторов точки доступа будут оборудованы и Tesla Powerwall, что способные накапливать энергию. Пока уже почти 2000 таких терминалов находятся в пути в Украину. Известно, что первая тестовая точка заработает буквально на днях, а вся сеть должна заработать в течение месяца. Затем ее будут расширять и масштабировать.

Илон Маск согласился финансировать Starlink

Недавно в сети разгорелся скандал между Илоном Маском и украинскими чиновниками. Бизнесмен призвал обе стороны прийти к миру, где Украина должна отказаться от Крыма. Некоторые политики отреагировали крайне возмутительно, на что Илон Маск заявил, что его компания больше не будет финансировать работу Старлинков в Украине. Мол эту статью расходов должен взять на себя Пентагон. Правда, потом бизнесмен снова резко передумал и заявил, что средства все-таки будут и дальше поступать.