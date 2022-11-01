Стало відомо, чи буде в Україні зв’язок та Інтернет в разі подільших обстрілів інфраструктури

Останнім часом росіяни активно обстрілюють критичну інфраструктуру. Окупанти хочуть, щоб Україна залишилася без електроенергії, а в результаті й без світла в домівках і як наслідок без Інтернету. І це справді глобальна проблема, адже зв’язок та Інтернет дійсно в багатьох регіонах зникають вслід за світлом. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі вони активно працюють над цією проблемою і вже знайшли рішення.

В Україні створять нову мережу точок доступу

Наразі в Україні дуже багато веж не мають генераторів та джерел резервного живлення. А без них немає сенсу навіть в терміналах Старлінк, яких в країні налічується близько 20 000 одиниць. Федоров зазначив, що наразі спеціалісти займаються екстреним підключенням багатьох веж до акумуляторних блоків та генераторів. В найближчих планах створити мережу точок доступу, яка працюватиме навіть в умовах блекаута. Крім Старлінків та генераторів точки доступу обладнюватимуться й Tesla Powerwall, які здатні накопичувати енергію. Наразі вже майже 2000 таких терміналів знаходяться в дорозі до України. Відомо, що перша тестова точка запрацює вже буквально на днях, а вся мережа має запрацювати протягом місяця. Потім її розширюватимуть та масштабуватимуть.

Ілон Маск погодився фінансувати Starlink

Нещодавно в мережі розгорівся скандал між Ілоном Маском та українськими чиновниками. Бізнесмен закликав обидві сторони прийти до миру, де Україна повинна б відмовитися від Криму. Деякі політики відреагували вкрай обурливо, на що Ілон Маск заявив, що його компанія більше не буде фінансувати роботі Старлінків в Україні. Мовляв цю статтю витрат має взяти на себе Пентагон. Щоправда, потім бізнесмен знову різко передумав і заявив, що кошти таки будуть й надалі надходити.