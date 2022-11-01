Из-за войны тысячи украинцев потеряют право получать пенсию: кого это касается?

Из-за войны миллионы людей вынуждены покинуть родной дом и переезжать либо в более безопасные регионы, либо заграницу. Среди переселенцев немало и пенсионеров, переехавших в другие страны. Некоторым из них уже некуда возвращаться, или по определенным причинам они не хотят этого делать. Оставаясь на постоянное место жительства за границей, лицо теряет право получать пенсию в Украине. Об этом официально заявили в Пенсионном фонде.

Пенсию не будут начислять, если украинцы останутся заграницей навсегда

В пенсионном Фонде заявили, что если лицо переезжает заграницу навсегда, то должно сообщить об этом Миграционной службе, ведь пенсию в таком случае выплачивать прекращают. Миграционная служба передает информацию Пенсионному Фонду. Также, согласно действующему законодательству, в таком случае лицо может получить пенсию за 6 месяцев одним платежом.



Если же вы находились за границей несколько месяцев или даже лет, то право на пенсию вы не теряете. Более того, она все это время будет скапливаться на вашем счету.

Если вы находились за границей до 6 месяцев, то все накопленные средства можно получить сразу же по возвращении домой. Если пенсионер отсутствовал от 6 месяцев до одного года, по приезде нужно писать заявление о возврате средств, которые также перечислят одной суммой. Для тех, кто не получал деньги больше одного года тоже не станет проблемой их забрать.

В последнем случае разово выплатят только сумму за 12 месяцев, все остальные деньги будут частями возвращать ежемесячно с основной выплатой.

На освобожденных территориях выдают пенсию за все месяцы сразу

ВСУ уже освободили многие деревни и города, которые были с марта в оккупации. Люди все это время не могли получать пенсии и социальные выплаты из-за отсутствия украинских компаний, банков и связи. Сейчас на освобожденные территории оперативно возвращается Укрпочта и выдает людям все накопившиеся у них средства.