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Розмір доплати для деяких пенсіонерів зросте до 579 грн: про кого мова?

01.11.2022
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перерахунок пенсій

В жовтні деяким категоріям населення перерахували пенсію. Людям доплатили від кількох гривень, до кількох сотень і навіть тисяч. Найбільшу доплату отримали військові пенсіонери, що мають інвалідність внаслідок участі в бойових діях.

Їм дорахували приблизно по 2000 грн. По 300 гривень отримали ті кому виповнилося 70-75 років. Їм додали доплату, яка почала виплачуватись лише в 2020 року. У 2020 вперше по 500 гривень в рамках нової Пенсійної реформи додали пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Цьогоріч в жовтні, цим особами додали ще по 79 гривень, тож сумарно їхня пенсія вже вища на 579 грн.

пенсія

Для того, щоб отримати доплату потрібно мати необхідний стаж

Дехто дивується, чому маючи 70 і більше років жодна доплата не прийшла. В Уряді зазначають, що гроші нараховують лише тим в кого є весь необхідний страховий стаж. Це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Також, доплата могла не прийти, якщо особі лише в кінці жовтня виповнилося 70 років. Річ в тім, що перерахунок здійснюється не від першого числа за замовчуванням, а від дати виповнення 70 років. Якщо гроші не поступили на рахунок, потрібно звернутися до відділення Пенсійного Фонду та написати заяву за наданим зразком.

Пенсії можуть затримувати або й не виплачувати зовсім

Такий не оптимістичний прогноз висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що бюджет вичерпує себе, тож якщо Європа тягнутиме з обіцяною допомогою, пенсії і зарплати виплачувати буде нічим. Наразі Уряд вже заморозив розміри мінімалки та пенсій на весь наступний рік. Це означає, що попри інфляцію та ріст цін, дохід мільйонів українців залишатиметься незмінним. У зв’язку з цим Світовий банк пророкує бідність більш як 55% населення України.

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01.11.2022
1 хвилина на прочитання
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