Розмір доплати для деяких пенсіонерів зросте до 579 грн: про кого мова?

В жовтні деяким категоріям населення перерахували пенсію. Людям доплатили від кількох гривень, до кількох сотень і навіть тисяч. Найбільшу доплату отримали військові пенсіонери, що мають інвалідність внаслідок участі в бойових діях.

Їм дорахували приблизно по 2000 грн. По 300 гривень отримали ті кому виповнилося 70-75 років. Їм додали доплату, яка почала виплачуватись лише в 2020 року. У 2020 вперше по 500 гривень в рамках нової Пенсійної реформи додали пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Цьогоріч в жовтні, цим особами додали ще по 79 гривень, тож сумарно їхня пенсія вже вища на 579 грн.

Для того, щоб отримати доплату потрібно мати необхідний стаж

Дехто дивується, чому маючи 70 і більше років жодна доплата не прийшла. В Уряді зазначають, що гроші нараховують лише тим в кого є весь необхідний страховий стаж. Це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Також, доплата могла не прийти, якщо особі лише в кінці жовтня виповнилося 70 років. Річ в тім, що перерахунок здійснюється не від першого числа за замовчуванням, а від дати виповнення 70 років. Якщо гроші не поступили на рахунок, потрібно звернутися до відділення Пенсійного Фонду та написати заяву за наданим зразком.

Пенсії можуть затримувати або й не виплачувати зовсім

Такий не оптимістичний прогноз висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що бюджет вичерпує себе, тож якщо Європа тягнутиме з обіцяною допомогою, пенсії і зарплати виплачувати буде нічим. Наразі Уряд вже заморозив розміри мінімалки та пенсій на весь наступний рік. Це означає, що попри інфляцію та ріст цін, дохід мільйонів українців залишатиметься незмінним. У зв’язку з цим Світовий банк пророкує бідність більш як 55% населення України.