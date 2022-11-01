Через війну тисячі українців втратять право отримувати пенсію: кого це стосується?

Через війну мільйони людей вимушені покинути рідний дім та переїжджати або у більш безпечні регіони, або закордон. Серед переселенців чимало й пенсіонерів, які переїхали в інші країни. Дехто з них вже немає куди повертатися, або ж з певних причин не хоче цього робити. Залишаючись на постійне місце проживання закордоном, особа втрачає право отримувати пенсію в Україні. Про це офіційно заявили в Пенсійному Фонді.

Пенсію не нараховуватимут ь, якщо українці залишаться закордоном назавжди

У пенсійному Фонді заявили, що якщо особа переїжджає закордон назавжди, то повинна повідомити про це Міграційну службу, адже пенсію в такому разі виплачувати припиняють. Міграційна служба передає інформацію Пенсійному Фонду. Також згідно з чинним законодавством, у такому разі особа може отримати пенсію за 6 місяців одним платежем.

Якщо ж ви перебували закордоном кілька місяців чи навіть років, то право на пенсію ви не втрачаєте. Більше того, вона весь цей час накопичуватиметься на вашому рахунку.

Якщо ви перебували закордоном до 6 місяців, то всі накопичені кошти можна отримати відразу ж після повернення додому. Якщо пенсіонер був відсутнім від 6 місяців до одного року, після приїзду потрібно писати заяву про повернення коштів, які також перерахують однією сумою. Для тих, хто не отримував гроші більше ніж один рік теж не стане проблемою їх забрати.

В останньому випадку разово виплатять лише суму за 12 місяців, всі інші гроші частинами повертатимуть щомісяця з основною виплатою.

На звільнених територіях видають пенсію за всі місяці відразу

ЗСУ вже звільнили багато сіл та міст, які були від березня в окупації. Люди весь цей час не могли отримувати пенсії та соціальні виплати, через відсутність українських компаній, банків та зв’язку. Зараз на звільнені території оперативно повертається Укрпошта і видає людям всі кошти, які в них накопичилися.