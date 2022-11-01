Через війну тисячі українців втратять право отримувати пенсію: кого це стосується?
Через війну мільйони людей вимушені покинути рідний дім та переїжджати або у більш безпечні регіони, або закордон. Серед переселенців чимало й пенсіонерів, які переїхали в інші країни. Дехто з них вже немає куди повертатися, або ж з певних причин не хоче цього робити. Залишаючись на постійне місце проживання закордоном, особа втрачає право отримувати пенсію в Україні. Про це офіційно заявили в Пенсійному Фонді.
Пенсію не нараховуватимуть, якщо українці залишаться закордоном назавжди
У пенсійному Фонді заявили, що якщо особа переїжджає закордон назавжди, то повинна повідомити про це Міграційну службу, адже пенсію в такому разі виплачувати припиняють. Міграційна служба передає інформацію Пенсійному Фонду. Також згідно з чинним законодавством, у такому разі особа може отримати пенсію за 6 місяців одним платежем.
Якщо ж ви перебували закордоном кілька місяців чи навіть років, то право на пенсію ви не втрачаєте. Більше того, вона весь цей час накопичуватиметься на вашому рахунку.
- Якщо ви перебували закордоном до 6 місяців, то всі накопичені кошти можна отримати відразу ж після повернення додому.
- Якщо пенсіонер був відсутнім від 6 місяців до одного року, після приїзду потрібно писати заяву про повернення коштів, які також перерахують однією сумою.
- Для тих, хто не отримував гроші більше ніж один рік теж не стане проблемою їх забрати.
В останньому випадку разово виплатять лише суму за 12 місяців, всі інші гроші частинами повертатимуть щомісяця з основною виплатою.
На звільнених територіях видають пенсію за всі місяці відразу
ЗСУ вже звільнили багато сіл та міст, які були від березня в окупації. Люди весь цей час не могли отримувати пенсії та соціальні виплати, через відсутність українських компаній, банків та зв’язку. Зараз на звільнені території оперативно повертається Укрпошта і видає людям всі кошти, які в них накопичилися.
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