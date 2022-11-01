Военкоматы получили план: стало известно, кого будут мобилизовать в ближайшее время

На днях сеть всколыхнула информация о том, что мобилизация примет массовый характер. Что повестки будут раздавать абсолютно всем мужчинам за исключением тех, кто не подпадает по состоянию здоровья, или другим параметрам. Уже через несколько дней людей пытались успокоить. Пока нет необходимости вручать столько повесток. В то же время у военкоматов есть план, которого и будут придерживаться. Согласно этому плану, мобилизовать будут только тех, у кого есть реальный боевой опыт или специальность, которая может пригодиться на фронте.

Пока еще есть большое количество добровольцев

Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что проводить массовую мобилизацию нет нужды, ведь к военкоматам все еще приходит достаточно много добровольцев. Некоторых отправляют домой из-за ненадлежащего состояния здоровья. Но большинство пополняют ряды ВСУ. На фронте больше всего нужны стрелки, операторы дронов и командиры боевых машин. Специалистов, которые имеют подобный опыт или могут быстро научиться и будут искать по регионах. Каждый мобилизованный должен пройти соответствующее обучение.

Для кого-то это месяц, если речь идет о стрелках. Операторы дронов должны учиться несколько месяцев.

Ранее Арестович сказал при каких условиях возможна массовая мобилизация

Алексей Арестович в одном из своих интервью прокомментировал слова о массовой мобилизации. Эксперт заявил, что в настоящее время такой необходимости нет. Это возможно только при тех условиях, что россияне действительно быстро соберут минимум заявленных 300 000 бойцов и отправят их в Украину с надлежащим оружием и снаряжением. Сейчас ситуация несколько иная. Оккупанты отправляют на фронт совсем неподготовленных бойцов не давая им экипировки или необходимого снаряжения. Это обычное “пушечное мясо”, с которым справится и то количество ВСУ, которое уже есть на фронте.