Військкомати отримали план: стало відомо, кого будуть мобілізувати найближчим часом

Днями мережу сколихнула інформація про те, що мобілізація набуде масового характеру. Що мовляв повістки роздаватимуть абсолютно всім чоловікам за винятком тим хто не підпадає по стану здоров’я, чи інших параметрах. Вже через кілька днів людей намагалися заспокоїти. Наразі немає потреби вручати стільки повісток. Водночас військкомати мають план, якого й будуть притримуватись. Згідно з цим планом, мобілізувати будуть лише тих в кого є реальний бойовий досвід або спеціальність, котра може пригодитися на фронті.

Наразі ще є велика кількість добровольців

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що проводити масову мобілізацію немає потреби, адже до військкоматів все ще приходить досить багато добровольців. Деяких відправляють додому через неналежний стан здоров’я. Але більшість таки поповнюють ряди ЗСУ. Наразі на фронті найбільше потрібні стрілки, оператори дронів і командири бойових машин. Спеціалістів, які мають подібний досвід або можуть швидко навчитися й будуть шукати по регіонах.

Кожен мобілізований має пройти відповідне навчання. Для когось це місяць, якщо мова про стрілків. Оператори дронів повинні вчитися кілька місяців.

Раніше Арестович сказав за яких умов можлива масова мобілізація

Олексій Арестович в одному з своїх інтерв’ю прокоментував слова про масову мобілізацію. Експерт заявив, що наразі такої потреби немає. Це можливо лише за тих умов, що росіяни дійсно швидко зберуть мінімум заявлених 300 000 бійців та відправлять їх в Україну з належною зброєю та спорядженням. Наразі, ситуація трохи інша. Окупанти відправляють на фронт зовсім непідготовлених бійців не даючи їм екіпірування чи необхідного спорядження. Це звичайне “гарматне м’ясо”, з яким впорається й та кількість ЗСУ, яка вже є на фронті.