По 3 000 грн на руки: в ноябре часть украинцев получит финансовую помощь

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о новом виде социальной помощи жителям временно оккупированных территорий, которые вернулись под контроль Украины. Также на финансовую помощь могут рассчитывать эвакуированные граждане. Сейчас известно, что государство уже открыло счет, куда будут поступать деньги от доноров.

Отмечается, что все денежные средства будут поступать на специальный гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке Украины. Все деньги будут направлены на предоставление гуманитарной и материальной помощи украинцам, которые эвакуировались в Украину или проживают на территориях, недавно освобожденных от оккупантов.

Отмечается, что при Министерстве создадут специальную миссию. Военные администрации получат деньги на покупку продуктов питания, лекарств, одежды, а также для эвакуации граждан и обустройства мест для временного проживания или ночевки.

Сумма выплаты составит две тысячи гривен для взрослого и три тысячи гривен для ребенка или человека с инвалидностью. Деньги будут выдавать через Укрпочту. Процедура будет выглядеть следующим образом:

местные органы власти на протяжении недели сообщают о количестве лиц, проживавших в оккупации;

областные военные администрации передают данные в Минреинтеграции;

совместно с Минобороны утверждается перечень населенных пунктов;

на протяжении двух дней деньги перечисляются Укрпочте;

на протяжении пяти дней финансовая помощь будет выплачена людям.

Что касается эвакуированных людей, то они могут получить деньги таких образом:

за три дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании данных Укрзалізниці передает информацию в Министерство реинтеграции о количестве эвакуируемых и примерной сумме;

на протяжении двух дней деньги перечисляют Укрпочте;

в течение 5 дней деньги должны быть выплачены людям, которые эвакуируются.

Сумма в две-три тысячи хоть и сложно назвать существенной помощью, но для людей, которые жили в оккупации и у них нет даже нормальной питьевой воды, а о существовании электричества уже забыли, даже такая сумма сыграет роль.