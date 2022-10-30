Порушувати ПДР стане дорожче: в Україні вдвічі зросли деякі штрафи 

29 жовтня 2022 року набрав чинності закон, який підвищує штрафи за брудні або закриті номерні знаки на транспорті, а також вводить відповідальність за незаконне використання знаків поліції та Збройних Сил України.

Про це нагадав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Тепер водії отримають штраф у розмірі 1190 гривень, якщо:

використовують транспортний засіб без номерів або з чужими номерними знаками;

якщо номер закріплений у невстановленому місці, не освітлений, перевернутий чи закритий;

водій намагається приховати номери транспортного засобу;

номерні знаки брудні настільки, що з 20 метрів не можна визначити символи.

Раніше штраф за таке правопорушення становив 850 грн, а за повторне порушення 1700 грн. Тепер за повторне порушення доведеться сплатити ледь не дві з половиною тисячі гривень.

Також запроваджується штраф у розмірі 2550 гривень за керування автомобілем із незаконно встановленими номерними знаками Нацполіції, Нацгвардії, Збройних Сил України та інших силових структур.

У разі повторного порушення протягом року власник автомобіля буде зобов’язаний сплатити вдвічі більше, тобто 5 100 гривень штрафу. При цьому його позбавлять права керувати транспортними засобами терміном від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, що законопроєкт №7365, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених чинним законодавством правил використання номерних знаків у Верховній раді України, ухвалили ще 6 жовтня.

Водночас експерти критикують цей законопроєкт. Багатьох бентежить той факт, що брудні номери прирівнюють до використання транспортного засобу з чужими номерами. Все ж таки це порушення різного ступеня серйозності. Незважаючи на критику законопроєкт ухвалили і він уже набув чинності, тому варто дотримуватися нових правил, щоб уникнути покарання.