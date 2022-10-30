Порушувати ПДР стане дорожче: в Україні вдвічі зросли деякі штрафи
29 жовтня 2022 року набрав чинності закон, який підвищує штрафи за брудні або закриті номерні знаки на транспорті, а також вводить відповідальність за незаконне використання знаків поліції та Збройних Сил України.
Про це нагадав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Тепер водії отримають штраф у розмірі 1190 гривень, якщо:
- використовують транспортний засіб без номерів або з чужими номерними знаками;
- якщо номер закріплений у невстановленому місці, не освітлений, перевернутий чи закритий;
- водій намагається приховати номери транспортного засобу;
- номерні знаки брудні настільки, що з 20 метрів не можна визначити символи.
Раніше штраф за таке правопорушення становив 850 грн, а за повторне порушення 1700 грн. Тепер за повторне порушення доведеться сплатити ледь не дві з половиною тисячі гривень.
Також запроваджується штраф у розмірі 2550 гривень за керування автомобілем із незаконно встановленими номерними знаками Нацполіції, Нацгвардії, Збройних Сил України та інших силових структур.
У разі повторного порушення протягом року власник автомобіля буде зобов’язаний сплатити вдвічі більше, тобто 5 100 гривень штрафу. При цьому його позбавлять права керувати транспортними засобами терміном від трьох до шести місяців.
Нагадаємо, що законопроєкт №7365, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених чинним законодавством правил використання номерних знаків у Верховній раді України, ухвалили ще 6 жовтня.
Водночас експерти критикують цей законопроєкт. Багатьох бентежить той факт, що брудні номери прирівнюють до використання транспортного засобу з чужими номерами. Все ж таки це порушення різного ступеня серйозності. Незважаючи на критику законопроєкт ухвалили і він уже набув чинності, тому варто дотримуватися нових правил, щоб уникнути покарання.
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