По 3 000 грн на руки: у листопаді частина українців отримає фінансову допомогу

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про новий вид соціальної допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій, які повернулися під контроль України. Також на фінансову допомогу можуть розраховувати евакуйовані громадяни. Наразі відомо, що держава вже відкрила рахунок, куди надходитимуть гроші від донорів.

Зазначається, що всі кошти надходитимуть на спеціальний гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку України. Усі гроші будуть направлені на надання гуманітарної та матеріальної допомоги українцям, які евакуювалися в Україну або проживають на територіях, які нещодавно звільнені від окупантів.

Зазначається, що при Міністерстві створять спеціальну місію. Військові адміністрації отримають гроші на купівлю харчових продуктів, ліків, одягу, а також для евакуації громадян та облаштування місць для тимчасового проживання чи ночівлі.

Сума виплати становитиме дві тисячі гривень для дорослого та три тисячі гривень для дитини чи людини з інвалідністю. Гроші видаватимуть через Укрпошту. Процедура буде виглядати так:

місцеві органи влади протягом тижня повідомляють про кількість осіб, які мешкали в окупації;

обласні військові адміністрації передають дані до Мінреінтеграції;

разом із Міноборони затверджується перелік населених пунктів;

протягом двох днів гроші перераховуються Укрпошті;

протягом п’яти днів фінансову допомогу буде виплачено людям.

Що стосується евакуйованих людей, то вони можуть отримати гроші таким чином:

за три дні до відправлення евакуаційного поїзда Укрпошта на підставі даних Укрзалізниці передає інформацію до Міністерства реінтеграції про кількість евакуйованих та приблизну суму;

упродовж двох днів гроші перераховують Укрпошті;

протягом 5 днів гроші мають бути виплачені людям, які евакуюються.

Суму в дві-три тисячі хоч і складно назвати суттєвою допомогою, але для людей, які жили в окупації і не мають навіть нормальної питної води, а про існування електрики вже забули, навіть така сума зіграє роль.