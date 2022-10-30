200 долларов за 2 копейки: почему коллекционеры платят большие деньги за мелкие монеты

В Украине на аукционе продают монету, номиналом 2 копейки за 8 000 гривен. Начальная стоимость монеты составляла 1 гривну, сейчас ее цена выросла в 8 000 раз. И это не финальная стоимость. Торги продлятся до 5 ноября.

Монета продается на специализированном сервисе Violity. Владелец не сообщает о том есть ли на монете дефекты и поддавалась ли она реставрации. Из объявления известно о монете немного:

она была отчеканена 1994 года;

монета сделана из алюминия;

у нее широкий кант, если сравнивать с обычной двухкопеечной монетой, что делает ее желанной в коллекции любого нумизмата.

Также прикреплены фото монеты с двух сторон.

2 копейки 1994 года – разменная украинская монета. С 1994 года две копейки изготавливают из алюминия. Вышеописанная монета имеет широкий кант, что делает ее редкой.

Коллекционеры и нумизматы уже давно устроили настоящую охоту на редкие и бракованные монеты. Особым спросом пользуются монеты с инкузным браком. Такой дефект возникает в результате застревания монеты в штемпеле. То есть машина чеканит следующую монету не рабочей поверхностью, а залипшей монетой. По итогу получается нормальная с одной стороны монета, а с другой проявляется то же изображение, но зеркально. Также спросом пользуются и другие бракованные монеты:

неправильный разворот аверса относительно реверса;

монеты с двумя аверсами или двумя реверсами;

чеканка на чужих заготовках;

пробные номиналы и так далее.

Недавно в Украине тоже продавали одну копейку за восемь тысяч гривен. Ее особенность была в том, что вес составлял всего полтора грамма, вместо обычных 1,6 грамма. Причина в ее изготовлении на чужой заготовке.

Обращайте внимание на мелочь в своем кошельке, возможно, вы найдете настоящее сокровище.