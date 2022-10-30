200 доларів за 2 копійки: чому колекціонери платять великі гроші за дрібні монети

В Україні на аукціоні продають монету, номіналом 2 копійки за 8000 гривень. Початкова вартість монети становила 1 гривню, зараз її ціна зросла у 8000 разів. І це не є фінальною вартістю. Торги продовжаться до 5 листопада.

Монета продається на спеціалізованому сервісі Violity. Власник не повідомляє про те, чи є на монеті дефекти і, чи піддавалася вона реставрації. З оголошення відомо про монету небагато:

вона була викарбувана 1994 року;

монета виготовлена ​​з алюмінію;

у неї широкий кант, якщо порівнювати із звичайною двокопійковою монетою, що робить її бажаної в колекції будь-якого нумізмата.

Також прикріплено фото монети із двох сторін.

2 копійки 1994 року – розмінна українська монета. З 1994 року дві копійки виготовляють із алюмінію. Вищеописана монета має широкий кант, що робить її рідкісною.

Колекціонери та нумізмати вже давно влаштували справжнє полювання на рідкісні та браковані монети. Особливий попит мають монети з інкузним браком. Такий дефект виникає внаслідок застрягання монети у штемпелі. Тобто машина карбує наступну монету не робочою поверхнею, а монетою, що залипла. За підсумком виходить нормальна з одного боку монета, а з другого проявляється те саме зображення, але дзеркально. Також попит мають інші браковані монети:

неправильний розворот аверсу щодо реверсу;

монети з двома аверсами чи двома реверсами;

карбування на чужих заготовках;

пробні номінали і таке інше.

Нещодавно в Україні також продавали одну копійку за вісім тисяч гривень. Її особливість була в тому, що вага становила лише півтора грама, замість звичайних 1,6 грама. Причина — виготовлення її на чужій заготівлі.

Звертайте увагу на дрібні монети у своєму гаманці, можливо, ви знайдете справжній скарб.