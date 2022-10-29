Сложно назвать полезными: ТОП-3 любимых продукта долгожителей 

Группа ученых изучала образ жизни шести человек, которые дожили до 100 лет. Они обнаружили, что на длительность жизни влияют пищевые привычки, физическая активность, уровень стресса и социально-экономический статус. В то же время долгожители назвали о продуктах, которые им нравятся.

Шоколад

Женщина, которая прожила более 120 лет, рассказала, что она часто употребляла шоколад. Помог ли он дожить до глубокой старости? Вопрос остается открытым. Но стоит понимать, что польза может быть только от качественного, настоящего шоколада. Лучше всего выбирать шоколад с максимально высоким содержанием какао.

Оливковое масло

Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что в оливковом масле высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Портвейн

Алкоголь в целом не лучшим образом влияет на здоровье. Более того, он может провоцировать болезни. Но качественное красное вино или портвейн могут снизить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Внимание! Ни в коем случае не воспринимайте этот материал, как инструкцию для долгожителя. Это всего лишь любимые продукты долгожителей. В разумном количестве они могут положительно влиять на организм, но их избыток может навредить.

Питайтесь разумно и обращайте внимание на качество продуктов. Чем меньше добавок, усилителей вкуса и прочих Е-добавок в продуктах, тем больше в них пользы.

Что касается достоверности этих данных, то здесь возникают вопросы. Группа долгожителей составляла всего 6 человек. Это больше наблюдения ученых, чем серьезное исследование. Поэтому относитесь к этой информации не на полном серьезе, но учтите эту информацию. Качественные продукты, даже если это алкоголь или сладости точно не сократят продолжительность жизни.