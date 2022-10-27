Исключение из правил: кому в ноябре могут пересчитать пенсию?

1 октября был осенний перерасчет пенсий, также в октябре повысили и минимальную зарплату. Этим Правительство выполнило обещание обо всех пересчетах, анонсированных на 2022 год. После этого размер пенсии и зарплаты был заморожен минимум на один год. Все из-за безумного дефицита бюджета, образовавшегося на фоне полномасштабной войны. Но, как оказывается, из каждого правила бывают исключения. Названы категории граждан, которым в ноябре могут повысить пенсии.

Перечислят выплаты тем, кому не сделали это в октябре

В октябре пенсии перечислили тем лицам, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях. Им повысили выплату примерно на 2000 гривен. Также, досчитали деньги всем кому исполнилось от 70 до 75 лет. Последняя доплата – это 300 гривен в связи с достижением необходимого возраста. Она насчитывалась лицу не с 1 октября, а с момента исполнения 70-летия. То есть если 70 лет пенсионеру исполнилось в конце октября, то пенсия могла прийти в том виде, что и в сентябре. Так, в Пенсионном Фонде говорят, что не стоит волноваться. Если вам не перечислили выплату, а должны это сделать, нужно обратиться в отделение ПФУ по месту жительства и написать соответствующее заявление (по предоставленному образцу). Все будет оперативно исправлено.

Шмигаль заявил, что пенсии и зарплаты могут не выплачивать совсем

Пока никаких задержек пенсий или социальных выплат не было. Но, как говорит премьер-министр Денис Шмигаль, ситуация довольно критическая. Сейчас дефицит бюджета бешеный. И если ЕС будет тянуть с обещанной помощью в 9 миллиардов евро, то украинцам нечем будет выплачивать пенсии и зарплаты. Раньше была информация, что средства на социальную сферу уже заложены в бюджет, но в условиях военного времени все может резко изменится. 60% бюджета идет именно на оборонную сферу, а социальная на втором месте.