Виключення з правил: кому в листопаді можуть перерахувати пенсію?

1 жовтня був осінній перерахунок пенсій, також в жовтні підвищили й мінімальну зарплату. Цим Уряд виконав обіцянку про всі перерахунки, які були анонсовані на 2022 рік. Після цього розмір пенсії та зарплати було заморожено мінімум на один рік. Все через шалений дефіцит бюджету, який утворився на фоні повномасштабної війни. Але, як виявляється, з кожного правила бувають виключення. Названо категорії громадян, яким в листопаді можуть підвищити пенсії.

Перерахують виплати тим, кому не зробили це в жовтні

В жовтні, пенсії перерахували тим особам, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Їм підвищили виплату приблизно на 2000 гривень. Також, дорахували гроші всім кому виповнилося від 70 до 75 років. Остання доплата, це 300 гривень у зв’язку з досягненням необхідного віку. Вона нараховувалася особі не з 1 жовтня, а від моменту виповнення 70-річчя. Тобто якщо 70 років, пенсіонеру виповнилося наприкінці жовтня, то пенсія могла прийти в тому вигляді, що й у вересні. Так в Пенсійному Фонді кажуть, що не варто хвилюватися. Якщо вам не перерахували виплату, а мали це зробити, треба звернутися у відділення ПФУ за місцем проживання та написати відповідну заяву (за наданим зразком). Все буде оперативно виправлено.

Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати можуть не виплачувати зовсім

Поки що жодних затримок пенсій чи соціальних виплат не було. Але як каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація доволі критична. Наразі дефіцит бюджету шалений. І якщо ЄС тягнутиме з обіцяною допомогою у 9 мільярдів євро, то українцям нічим буде виплачувати пенсії і зарплати. Раніше була інформація, що кошти на соціальну сферу вже закладені в бюджет, але в умовах воєнного часу все може різко змінитися. 60% бюджету йде саме на оборонну сферу, а соціальна на другому місці.