В Украине заявили о новом графике отключения света

В Украине будет пересмотрен график веерных отключений электроэнергии. Его намерены усовершенствовать и сделать более удобным для населения. При этом также будут учтены интересы предприятий критической инфраструктуры и оборонной отрасли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чиновник отметил, что в данный момент Офис президента тесно сотрудничает с Министерством энергетики Украины, «Укрэнерго», облэнерго, главами ОВА и мэрами городов с целью адаптации графика отключений света к потребностям потребителей. Сейчас этот график слишком запутанный и непонятный для украинцев. Поэтому в Офисе президента решили упростить его и уменьшить, по возможности, дискомфорт населения от временного отсутствия электроэнергии.

Кроме комфорта бытовых потребителей, чиновники намерены уделить особое внимание потребностям предприятий и объектов критической инфраструктуры, а также военной отрасли. Ведь работа системы водоснабжения, котельных, производство всего необходимого для фронта и гражданского неселения является безоговорочным приоритетом для государства.

Напомним, что временные отключения электричества по всей Украине начались еще с 25 октября. Свет выключают поочередно в отдельных районах городов. Каждое отключение длится не более нескольких часов. Все города и областные центры Украины имеют свой график отключений света, на который потребители могут ориентироваться, планируя свои повседневные дела.

Прибегнуть к таким мерам властям пришлось из-за массированных атак россиян на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. На данный момент пострадали уже около 40% энергообъектов по всей территории страны. Чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему граждан попросили ограничить потребление енергии в пиковые часы – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Однако результатов добровольного снижения потребления оказалось недостаточно и властным органам пришлось принять более жесткие меры – перейти к веерным отключениям света по всей территории Украины.