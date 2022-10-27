Для трех знаков зодиака 2023 год станет роковым: их ждет настоящий хит-парад неприятностей

Для нескольких знаков зодиакального круга 2023 год может стать нелегким испытанием. Пик невезения им придется пережить до марта. В это время ретроградный Марс как раз будет находиться в знаке Близнецов.

К знакам, которых в 2023 году будет преследовать невезение, относятся Овен, Телец и Весы. С марта и до конца года их жизненная ситуация несколько стабилизируется. Но все равно астрологи советуют представителям этих знаков быть готовыми к неприятным сюрпризам судьбы.

Овен

Для Овнов 2023 год начнется с измены близкого друга. Их переполнит печаль и будет казаться, будто земля уходит из-под ног. Уроженцы знака на время перестанут верить людям и даже впадут в депрессию. Возможны в жизни Овнов и финансовые трудности, которые, скорее всего, будут связаны со снижением зарплаты. Между тем, средства представителям знака будут очень нужны для решения личных проблем. По этому поводу астрологи советуют Овнам научиться экономить и планировать свой бюджет, ведь трудные времена могут затянуться до конца года.

Телец

Уроженцам этого знака следует приготовиться к непростому периоду в жизни. В 2023-м их ждут семейные проблемы, которые будут требовать срочного решения. На работе также все будет складываться не лучшим образом. В какой-то момент Тельцам даже придется рискнуть своей карьерой и рабочим местом. В общем, этот год будет не из легких и может довести представителей знака даже до нервного срыва. Тельцам придется взять ситуацию в свои руки и заняться последовательным решением проблем. Иначе все закончится депрессией и значительными финансовыми потерями.

Весы

Весам 2023 год готовит большое разочарование. Их ждет предательство любимого человека, который разобьет сердце Весов вдребезги. Они потеряют вкус жизни и интерес к работе. Да еще и коллеги начнут клеветать на представителей знака и подставлять их на каждом шагу. Весам придется во что бы то ни стало отстоять свою правоту, иначе они потеряют все.