Стало відомо, чи буде масова мобілізація з врученням повісток всім підряд
В Україні від початку війни не припинялася мобілізація. Чоловікам вручають повістки прямо на вулиці, у громадських місцях та транспорті. Закон цього не забороняє. Згідно зі статистики в перші місяці війни повістки вручали набагато активніше, адже потрібно було швидко поповнювати лави Збройних Сил України. Зараз ця тенденція пішла на спад. І ось, чергова хвиля паніки, спровокована висловлюванням головного військкома Києва про те, що повістки отримають всі чоловіки. Натяк на масову мобілізацію? В Уряді кажуть, що ні.
Арестович пояснив, за яких умов можлива масова мобілізація
Заява військкома наробила багато галасу та обговорень. З його слів можна зробити висновки, що буквально з дня на день на фронт почнуть відправляти сотні тисяч чоловіків. Радник офісу Президента Олексій Арестович пояснив, за яких умов такий сценарій взагалі можливий.
“Це станеться тільки в тому випадку, якщо російська мобілізація пройде настільки вдало, що РФ зможе зосередити в Україні додаткові сотні тисяч людей. Поки що на це не дуже схоже, тому що вони взяли 300 000, а не знають, як упоратися і з 90 000. На них не вистачає озброєння та військової техніки. Елементарно форми не вистачає, тому можливість масової мобілізації в Україні є, вона попереду. Але щоб вона була завтра чи навіть через місяць, то ні.“, – пояснив Арестович.
Мобілізація в Україні відпрацьована і під контролем
Також Арестович зазначив, що мобілізація ні на день не припинялася. Наразі дефіциту кадрів в ЗСУ немає. Роздача повісток продовжується в штатному режимі, без будь-якої масовості та терміновості. Більше того, зі слів Арестовича багато українців йдуть практично добровільно воювати. Як мінімум не намагаються уникнути служби, що також гарно відображається на результатах мобілізації.
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