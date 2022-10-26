Стало известно, будет ли массовая мобилизация с вручением повесток всем подряд

В Украине с начала войны не прекращалась мобилизация. Мужчинам вручают повестки прямо на улице, в общественных местах и ​​транспорте. Закон этого не запрещает. Согласно статистике, в первые месяцы войны повестки вручали гораздо активнее, ведь нужно было быстро пополнять ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас эта тенденция пошла на убыль. И вот, очередная волна паники, спровоцированная высказыванием главного военкома Киева о том, что повестки получат все мужчины. Намек на массовую мобилизацию? В правительстве говорят, что нет.

Арестович объяснил, при каких условиях возможна массовая мобилизация

Заявление военкома наделало много шума и обсуждений. По его словам, можно сделать выводы, что буквально со дня на день на фронт начнут отправлять сотни тысяч мужчин. Советник офиса Президента Алексей Арестович объяснил, при каких условиях такой сценарий вообще возможен.



“Это произойдет только в том случае, если российская мобилизация пройдет настолько удачно, что РФ сможет сосредоточить в Украине дополнительные сотни тысяч человек. Пока что на это не очень похоже, потому что они взяли 300 000, а не знают, как справиться и с 90 000. На них не хватает вооружения и военной техники. Элементарно формы не хватает, поэтому возможность массовой мобилизации в Украине есть, она впереди. Но чтобы она была завтра или даже через месяц, нет.”, – пояснил Арестович.

Мобилизация в Украине отработана и под контролем

Также Арестович отметил, что мобилизация ни на день не прекращалась. Пока дефицита кадров в ВСУ нет. Раздача повесток продолжается в штатном режиме, без какой-либо массовости и срочности. Более того, по словам Арестовича, многие украинцы идут практически добровольно воевать. Как минимум не пытаются избежать службы, что также хорошо отражается на результатах мобилизации.