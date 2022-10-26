Провокации или блэк-аут: какую беду накличет на Украину коридор затмений

Коридор затмений, который начался во вторник 25 октября, будет иметь большое влияние на ситуацию в Украине. А все потому, что он начинается с солнечного затмения под знаком Скорпиона, который является враждебным для нашей родины. Так что этот парад космических явлений может навлечь на Украину только беды. Россияне будут прибегать к провокациям и не оставят в покое украинские энергообъекты, продолжая атаковать их ракетами.

Об этом широкой публике сообщил астролог Дмитрий Уранус. По его мнению, тот факт, что затмение 25 октября было видно как в Украине, так и в России, наводит на мысль о последствиях этого явления для обеих стран.

Наиболее тревожными будут 3 дня после солнечного затмения. То есть, негативные явления в Украине могут наблюдаться еще по крайней мере до 28 октября. В этот период орки будут делать все возможное, чтобы устроить в Украине полный блэк-аут. То есть, ожидаются новые массированные удары по важнейшим энергообъектам страны. В этом есть символизм, ведь между солнечным затмением и исчезновением света можно провести параллель.

Уранус уточнил, что коридор затмений завершится только 8 ноября. Соответственно, в течение этих двух недель украинцы должны быть готовы ко всему. Под влиянием затмений в природе активируются разрушительные силы, а вместе с ними по земле распространяется обман и коварство.

Астролог убежден, что разговоры россиян о «грязной бомбе», которую украинцы вроде как собираются взорвать, не зря начались как раз незадолго до начала коридора затмений. Здесь «пахнет» провокацией.

Уранус подозревает, что россияне могут сами устроить радиоактивный взрыв и попытаться сбросить всю вину на Украину. Это вполне в духе рашистов. Но есть и хорошая новость. Уже в конце ноября украинские войска совершат прорыв и смогут полностью перехватить инициативу на фронте.