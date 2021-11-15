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Стало відомо, яка європейська країна пропонує українцям зарплату в 5 тисяч доларів

15.11.2021
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Зарплата в IT

Чехія активно пропонує вакансії українцям. В середньому в цій країні нашим громадянам пропонують близько 67 тисяч гривень. А це між іншим в чотири рази більше ніж середня зарплата в Україні.


Згідно з даними порталу по підбору кадрів для європейських країн grc.ua найбільше українці бажані в сфері інформаційних технологій, аж 31% від усіх вакансій, продажів – 19% і сільського господарства – 15%.

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Також досить привабливих пропозицій для:

  • домашнього персоналу – 9%;
  • будівельників і фахівців з машинного бізнесу-7%;
  • студентів, тобто компанії готові навчити під себе.

Найменше в Чехії затребувані фахівці в галузі спорту, краси, науки і освіти.

Заробітна плата стартує від 35 тисяч гривень. Максимальна зарплата становить майже 150 тисяч гривень – традиційно у працівників сфери IT. Таких вакансій 6% від усіх запропонованих.

Нагадаємо, що раніше в Чехії затримали банду, яка тероризувала українських працівників.

Зазначимо, що попит на українську робочу силу зріс у Німеччині. Зараз в країні не вистачає мільйона робітників, запрошують працівників з різних країн, Україна не виняток.

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15.11.2021
1 хвилина на прочитання

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