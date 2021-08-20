Люди, народжені під цим знаком зодіаку, ненадійні партнери – розривають стосунки з будь-якої причини

Відомий астролог назвала знак зодіаку, представників якого сміливо можна назвати найгіршими сім’янинами. Вони легко розривають стосунки з будь-якої причини, якщо їм щось не сподобається.





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Дану інформацію надала Наталі Маркот, відомий експерт по зірках. За словами фахівця, найненадійнішим сім’янином можна назвати Овнів. Представники цього знака завжди імпульсивні і агресивні, діють часто необдумано і поспішно, що призводить до регулярних розривів відносин.

Овнам властиво не любити:

• рутинне життя;

• постійне хобі;

• нудні заняття.

Ці люди вкрай емоційні, що особливо сильно проявляється в їх особистому житті. Тривалі обмірковування вчинків і рішень їм не властиві, представники Овна часто рубають без примірки, без зважування «за» і «проти». Ними керує примха, а не строгий розрахунок, тому вони легко закохуються і створюють незабутні відносини, наповнені діями, жаркими вечорами любові і пригодами. Є і зворотна сторона таких уподобань – будь-яка, навіть мало значуща, подія може стати причиною розірвання відносин з боку Овна. Вони не стануть прощати і відразу ж розгорнуться і назавжди підуть до нових емоцій, якщо їх щось у партнері перестане влаштовувати.

Згідно зі словами Маркот, причина такого бурхливого норову Овнів криється в їх заступництві з боку Марса. Цей союз породжує сильних і імпульсивних людей, яким властиві дії, війна і битви, а ніяк не тихе животіння біля каміна з пледом.