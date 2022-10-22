В правительстве считают, что украинцы могут больше платить за газ: когда пересмотрят тарифы?

Сейчас в Украине цена газа осталась на уровне прошлого года, то есть 7,88 грн. Тариф можно сказать “заморозили” из-за войны и низкой платежеспособности граждан. Мол, более высокие цены невозможно ставить, ведь люди банально не смогут их оплатить и будут накапливать большие долги. Но в правительстве считают, что нынешняя цена газа неоправданно дешевая. Так говорит глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев. Нардеп считает, что 7,88 – это нереальная цена в нынешних реалиях, но обещания нужно выполнять, поэтому до конца отопительного сезона тарифы не будут менять. А вот в апреле их с большой вероятностью пересмотрят.

В апреле тарифы на газ будут другими

“До конца отопительного сезона не будем менять тарифы. До апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что их нужно менять”, – сказал Гетьманцев.

Также нардеп считает, что сдерживать тариф – это слишком неправильное решение. Более того, цены на газ стоило поднять еще раньше. Правда, каким образом планируется поднимать тарифы в апреле неизвестно. Пока что действует мораторий на повышение цен, который будет иметь силу в течение всего периода военного положения и еще 6 месяцев после него. Поэтому повышение тарифов весной возможно разве если военное положение вот-вот завершится.

В то же время зарплаты и пенсии не будут поднимать

Тарифы хотят поднять, а минимальную зарплату и пенсию заморозили на весь следующий год. Все мол из-за безумного дефицита бюджета. Правительство не имеет возможности начислять доплаты, как это обычно случается несколько раз в год. Как минимум до октября 2023 года минимальная зарплата составит 6700 грн, а пенсия будет такой же, как у каждого сейчас. В марте планируется индексация, но она не будет равна реальному курсу валют. Индексация пройдет на уровне 3-4%, в то время как инфляция уже составляет 30%.