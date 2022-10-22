В Уряді вважають, що українці можуть більше платити за газ: коли переглянуть тарифи?

Наразі в Україні ціна газу залишилася на минулорічному рівні, тобто 7,88 грн. Тариф можна сказати “заморозили” через війну та низьку платоспроможність громадян. Мовляв, вищі ціни неможливо ставити, адже люди банально не зможуть їх оплатити і накопичуватимуть великі борги. Та в Уряді вважають, що нинішня ціна газу невиправдано дешева. Так говорить голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Нардеп вважає, що 7,88 це нереальна ціна в нинішніх реаліях, але обіцянки потрібно виконувати, тому до кінця опалювального сезону тарифи не мінятимуть. А от в квітні їх з великою ймовірністю переглянуть.

В квітні тарифи на газ будуть іншими

“До кінця опалювального сезону не змінюватимемо тарифи. До квітня тарифи не буде змінено. Після квітня є підстави говорити про те, що їх потрібно міняти“, – сказав Гетьманцев.

Також нардеп вважає, що стримувати тариф це надто неправильне рішення. Більше того, ціни на газ варто було підняти ще раніше. Щоправда, яким чином планують піднімати тарифи в квітні невідомо. Наразі діє мораторій на підвищення цін, який матиме силу протягом всього періоду воєнного стану і ще 6 місяців після нього. Тому підвищення тарифів весною можливе хіба якщо воєнний стан от-от завершиться.

Водночас зарплати і пенсії не підніматимуть

Тарифи підняти хочуть, а мінімальну зарплату і пенсію заморозили на весь наступний рік. Все мовляв через шалений дефіцит бюджету. Уряд немає можливості нараховувати доплати, як це зазвичай трапляється кілька разів на рік. Як мінімум до жовтня 2023 року мінімальна зарплата становитиме 6700 грн, а пенсія буде такою ж як в кожного зараз. В березні планується індексація, але вона не дорівнюватиме реальному курсу валют. Індексація пройде на рівні 3-4%, тоді як інфляція вже становить 30%.