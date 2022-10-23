27 тисяч гривень за 5 копійок: чому колекціонери готові платити нечувані гроші за дрібні монети

На спеціалізованому ресурсі Violity у продажу з’явилася звичайна п’ятикопійкова монета із неймовірною вартістю 27 тисяч гривень. Причина настільки високої ціни пов’язана з нетиповим матеріалом, а саме використанням алюмінію замість нержавіючої сталі.

Монета викарбувана в 1996 році, тобто не тільки з незвичайного матеріалу, а й досить стара. Одна з перших.

У той же час власник монети не повідомляє про наявність дефектів або реставраційних робіт.

Натомість відомо, що тираж 5-копійчаної монети 1996 року становив лише 5 000 штук. Тому така монета є досить рідкісною. Цим також пояснюється її висока вартість.

Колекціонери вже давно влаштовують справжнє полювання на рідкісні та браковані монети. Особливо цінними є монети з інкузним браком. Тобто коли при карбуванні монета застряє в штемпелі, а той карбує наступну монетою, що застрягла. В результаті виходить монета, нормальна з одного боку і з тим самим, але дзеркальним зображенням з іншого. Не менш популярними вважаються інші види браку:

монети із двома аверсами;

монети із двома реверсами;

монети, у яких аверс розгорнуто неправильно щодо реверсу;

карбування монет на заготовках під інші монети.

Також популярними вважаються різноманітні пробні номінали навіть без браку.

Частіше придивляйтеся до дрібних монет в гаманці, можливо, одна непримітна монета принесе вам кілька тисяч доходу. Якщо колекціонери готові платити за рідкісні екземпляри, то чому б не заробити таким чином.

Нагадаємо, що нещодавно українську монету номіналом одна гривню продали на аукціоні за 21 013 грн. І це при тому, що початкова ставка складала 1 гривню. Така ціна пов’язана із рідкістю монети. Гривня, що продавалася, була 1992 року, це при тому, що повноцінне карбування 1 гривні монетою почалося тільки в 1995 році.