Меняют жен как перчатки: ТОП-3 имени самых неверных мужчин

Некоторые мужчины находят себе партнерку на всю жизнь, и даже никогда не смотрят в сторону других женщин. Другие же не смогут построить отношения даже с самой идеальной женщиной. Считается, что самыми гулящими среди мужчин есть владельцы таких имен: Лев, Петр и Тимофей.

Лев

Мужчины с именем Лев очень привлекательные и харизматичные. У них яркая внешность и отличные манеры. Женщины всегда обращают внимание на таких. Но Львы часто меняют женщин. Однако причина не всегда скрыта в предательстве. Есть много других причин, почему владельцам этого имени не удается удерживать женщину. В то же время владельцы имени Лев неконфликтные, поэтому сохраняют с бывшими, если и не дружеские, то все же нормальные отношения.

Петр

У владельцев этого имени невероятная сексуальная энергетика. Это вынуждает их постоянно искать все новых и новых женщин, чтобы самому себе доказать свои преимущества. Петрам часто не хватает интимных отношений и разнообразия, поэтому они в миг забывают о верности, и отправляются на поиски новой партнерши. В то же время носители имени предпочитают узаконить серьезные отношения, но это вовсе не значит, что он превратиться в верного спутника жизни.

Тимофей

Владельцы этого имени творческие личности. Они хотят видеть рядом с собой музу. Когда женщина перестает быть источником вдохновения, Тимофей без сожалений разорвет с ней отношения и отправится на поиски новой партнерши.

Носители имени не умеют жалеть о своих поступках. Они довольно эгоцентричные, а значит, построить с ними отношения будет непросто. Женщине, которая полюбит Тимофея, будет очень не легко.