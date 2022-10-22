Змінюють дружин як рукавички: ТОП-3 імені найневірніших чоловіків

Деякі чоловіки знаходять собі партнерку на все життя, і навіть ніколи не дивляться на інших жінок. Інші ж не зможуть побудувати стосунки навіть із найідеальнішою жінкою. Вважається, що найбільш гуляючими серед чоловіків є власники таких імен: Лев, Петро та Тимофій.

Лев

Чоловіки з ім’ям Лев дуже привабливі та харизматичні. У них яскрава зовнішність та чудові манери. Жінки завжди звертають увагу на таких. Але Леви часто змінюють жінок. Однак причина не завжди прихована у зраді. Є багато інших причин, чому власникам цього імені не вдається утримувати жінку. У той же час власники імені Лев неконфліктні, тому зберігають із колишніми, якщо й не дружні, то все ж таки нормальні відносини.

Петро

У власників цього імені є неймовірна сексуальна енергетика. Це змушує їх постійно шукати нових і нових жінок, щоб самому собі довести свої переваги. Петрам часто не вистачає інтимних стосунків та різноманітності, тому вони в мить забувають про вірність і вирушають на пошуки нової партнерки. У той же час носії імені воліють узаконити серйозні стосунки, але це зовсім не означає, що вони перетворяться на вірного супутника життя.

Тимофій

Власники цього імені – творчі особистості. Вони хочуть бачити поряд із собою музу. Коли жінка перестає бути джерелом натхнення, Тимофій без жалю розірве з нею стосунки та вирушить на пошуки нової партнерки.

Носії імені не вміють шкодувати про свої вчинки. Вони досить егоцентричні, а отже, побудувати з ними стосунки буде непросто. Жінці, яка покохає Тимофія, буде дуже нелегко.