Конец эры мизерных пенсий: что известно о 70% надбавке от Правительства

Украинских пенсионеров обнадежили существенным повышением пенсионных выплат. Недавно Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что пенсионеры, которые получают маленькие пенсии смогут рассчитывать на доплаты. В министерстве уже готов законопроект.

Речь идет о повышении пенсий за счет меценатов. Законопроект не ставит никаких ограничений по сумме, что очень выгодно для пенсионеров. Это позволит им получать гораздо больше, чем сейчас.

Меценатам предлагается пожертвовать определенную сумму, 70% из которой пойдет на помощь конкретному пенсионеру, остальные 30% попадут на общий счет для повышений пенсий всем гражданам Украины. Желающие помочь смогут выбирать пенсионерам по возрасту, размеру дохода, социальному статусу и стажу работы.

Как сообщает министерка по вопросам социальной политики, законопроект уже готов и сейчас проходит все этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины. Но она надеется, что уже в ближайшее время ВР его поддержит.

Учитывая в каких сложных условиях приходится выживать, именно выживать, украинским пенсионерам, помощь меценатов может стать для них спасением. Цены на товары первой необходимости продолжают расти, индексация пенсионных выплат не спасает.

На сегодня в Украине большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. Таких граждан насчитывается около 4,5 миллионов, а это 43,5% от общего количества.

В то же время всего 0,7% украинцев получают меньше 2 тысяч гривен, а это более 70 000 граждан.

Правда пока неизвестно, по какому механизму будут искать меценатов и как все будет организовано. Остается надеяться, что Верховная Рада примет законопроект в ближайшее время, чтобы пенсионеры могли улучшить свое финансовое положение.