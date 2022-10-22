Кінець ери мізерних пенсій: що відомо про 70% надбавку від Уряду

Українським пенсіонерам дали надію на суттєві підвищення пенсійних виплат. Нещодавно Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що пенсіонери, які отримують маленькі пенсії, зможуть розраховувати на доплати. У міністерстві вже є готовий законопроєкт.

Ідеться про підвищення пенсій коштом меценатів. Законопроєкт не ставить жодних обмежень щодо суми, що дуже вигідно для пенсіонерів. Це дозволить їм отримувати набагато більше, ніж зараз.

Меценатам пропонується пожертвувати певну суму, 70% із якої піде на допомогу конкретному пенсіонеру, решта 30% потрапить на загальний рахунок для підвищення пенсій усім громадянам України. Охочі допомогти зможуть обирати пенсіонерам за віком, розміром доходу, соціальним статусом та стажем роботи.

Як повідомляє міністерка з питань соціальної політики, законопроєкт уже готовий і зараз відбуваються всі етапи розгляду в комітетах Верховної Ради України. Але вона сподівається, що вже найближчим часом його підтримає ВР.

Враховуючи в яких складних умовах доводиться виживати, саме виживати українським пенсіонерам, допомога меценатів може стати для них порятунком. Ціни на товари першої необхідності продовжують зростати, індексація пенсійних виплат не рятує.

На сьогодні в Україні більшість пенсіонерів одержують менш як 3 тисяч гривень. Таких громадян налічується близько 4,5 мільйона, а це 43,5% від загальної кількості.

Водночас лише 0,7% українців одержують менш як 2 тисяч гривень, а це понад 70 000 громадян.

Щоправда, поки невідомо, за яким механізмом шукатимуть меценатів і як усе буде організовано. Залишається сподіватися, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт найближчим часом, щоб пенсіонери могли покращити своє фінансове становище.