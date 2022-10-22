Як зв’язатися з людиною без інтернету: корисні лайфхаки

Масовані ракетні обстріли та атаки іранських дронів призвели до того, що в багатьох регіонах України почалися перебої з електрикою, і як наслідок з мобільним інтернетом та зв’язком.

Під час війни зв’язок із рідними актуальний як ніколи раніше.

Українцям напередодні зими варто заздалегідь подбати про наявність альтернативних способів зв’язку. Один з оптимальних – стаціонарний телефон, оскільки фіксований телефонний зв’язок в екстрених випадках набагато надійніший, ніж мобільний.

Те саме з дротовим інтернетом. Для того, щоб пошкодити провідні види зв’язку, необхідно фізично пошкодити дроти, які зазвичай прокладені під землею.

Непогана альтернатива стаціонарному телефону – супутниковий зв’язок, але це недешеве задоволення. Також можна купити ультракороткохвильову рацію, яка не використовує частоти, зайняті державними службами. Радіус дії такої рації від 1 до 15 км.

Але зараз у вільному продажу майже неможливо зустріти рації чи супутникові телефони, оскільки майже всі запаси викуплено та відправлено на фронт Збройним силам України.

Для підтримки зв’язку з рідними можна встановити будь-який месенджер, який працює через мережу Bluetooth, це може бути Bridgefy Briar, Vojer або інші, які працюють за тим же принципом.

Але для того, щоб спілкуватися в таких месенджерах, доведеться тримати зарядженим смартфон, що не так вже й просто, враховуючи, що можливі перебої з електрикою.Вже зараз варто купити пару повербанків, генератор або щось таке, щоб мати додаткове джерело електроенергії у разі перебоїв зі зв’язком.

Наразі влада України закликає людей запастися ліхтариками, повербанками, ковдрами, їжею швидкого приготування та з тривалим терміном зберігання, свічками, а також зробити запас дров, обдумати до того можна переїхати на пару-трійку днів чи тижнів у разі відключення електрики, опалення та газу.

Сподіваємося, що ці запаси не знадобляться, але все ж таки краще мати їх на випадок виникнення надзвичайної ситуації.