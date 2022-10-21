В ПриватБанке можно приобрести доллары на 5 гривен дешевле, чем в обменниках

В ПриватБанке ввели новый тип вклада «Капитал», который позволит клиентам уберечь свои деньги от постоянных скачков курса. По его условиям можно покупать у банка неограниченную сумму безналичных долларов для размещения на депозите. Причем конвертация вкладов в валюту будет производиться по официальному курсу Нацбанка.

Услуга заработала с 21 октября. Введение нового типа депозита стало ответом ПриватБанка на инициативу НБУ, призванную спасти сбережения украинцев от скачков курса.

Открыть депозит «Капитал» на 6 месяцев и 1 год клиенты банка смогут онлайн в приложении «Приват24» или в любом отделении ПриватБанка. Покупка валюты для размещения на депозите осуществляется по официальному курсу НБУ – 36,57 грн/$. При этом банк выдвигает к потенциальным вкладчикам несколько условий:

на депозите «Капитал» можно размещать сумму от $500 и более;

пополнять депозит запрещено, однако можно открыть еще несколько;

когда срок хранения средств на депозите истечет, все деньги и начисленные на них проценты конвертируются обратно в гривну также по официальному курсу НБУ.

Таким образом, деньги украинцев не обесцениваются. Ведь сумма сбережений в гривнах растет пропорционально курсу доллара.

Как отметил член правления ПриватБанка Дмитрий Мусиенко, инициатива создания такого типа вкладов для сохранения средств украинцев принадлежит НБУ. Однако в Привате ее без колебаний поддержали. Теперь около 18,5 млн клиентов банка могут воспользоваться новой услугой и перестать волноваться из-за каждого подорожания доллара.

Напомним, что в ПриватБанке также действует предложение о покупке безналичной валюты с ее последующим размещением на депозите сроком от 3 месяцев. Курс покупки в этом случае будет несколько выше – 37,45 грн/$ (карточный курс банка), а максимальная сумма вклада составит 100 тыс. грн в эквиваленте. Однако по истечении срока хранения деньги вернутся на счет клиента в долларах.